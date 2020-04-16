Состояние здоровья Надежды Бабкиной: коллега артистки назвал главное, что нужно знать поклонникам

16 Апр 2020 2020-04-16T11:32:50+03:00

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С момента госпитализации артистки прошло уже более двух недель, и состояние здоровья Надежды Бабкиной до сих пор вызывает опасения. Как сообщили СМИ накануне, Народную артистку РСФСР перевели в военный госпиталь в Подмосковье, который еще называют "звездным" - там в разное время проходили лечение Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина и другие знаменитости. Состояние Бабкиной, по словам анонимных источников, все еще остается тяжелым, однако певица находится в сознании.

- Правда ли, что Надежду Георгиевну перевели в военный госпиталь? - спросила "КП" у экс-коллеги Бабкиной по Мосгордуме, Народного артиста России Евгения Герасимова.

- Вы знаете, главное не это, - ответил kp.ru депутат. - Главное, что Надежде сейчас не хуже. Все-таки болезнь у нее серьезная. Но врачи ее очень любят и делают все возможное, чтобы помочь. Да, был момент, Надежде стало лучше. Но сейчас хоть так...

Напомним, Надежду Бабкину госпитализировали 1 апреля - артистка почувствовала себя плохо после празднования 70-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU