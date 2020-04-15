2020-04-15T22:20:22+03:00
Звезды

Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь

Состояние певицы по-прежнему тяжелое
Ольга ЛИБГАРДТ
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Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянииНадежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянииФото: Евгения ГУСЕВА
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Каждый новый день приносит новую информацию о состоянии Надежды Бабкиной, которая 1 апреля была госпитализирована с пневмонией. Как удалось выяснить вездесущим репортерам, 70-летнюю певицу перевезли из спецклиники в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в подмосковный Красногорск.

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, ей все-таки диагностировали коронавирус. Врачи на днях вывели ее из медикаментозной комы. После этого Надежда Георгиевна изъявила желание переехать в военный госпиталь, сообщает сайт mk.ru.

Здесь в свое время лечились Иосиф Кобзон и Лидия Федосеева-Шукшина. Бабкиной выделили отдельную палату.

В госпитале, по слухам, освободили для приема будущих пациентов с коронавирусом целый многоэтажный корпус. Говорят, на случай большого притока больных в лечебном учреждении рассматривают под больничные палаты и местный клуб.

Напомним, о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в клинику с диагнозом "пневмония" и подозрением на коронавирус. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу ИВЛ. Со 2 апреля она была на искусственной вентиляции легких. В целом в состоянии артистки намечена положительная динамика - температура у артистки в норме, а объем поражения легких не увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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