2020-04-16T12:12:35+03:00
Экономика

ФАС предложила не индексировать тарифы на газ для россиян в июле

Соответствующее предложение специалисты ведомства внесли в правительство страны
Ксения АНУФРИЕВА
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Федеральная антимонопольная служба обратилась в российское правительство с предложением не индексировать тарифы на газ для населения в июле этого года.Федеральная антимонопольная служба обратилась в российское правительство с предложением не индексировать тарифы на газ для населения в июле этого года.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Федеральная антимонопольная служба обратилась в российское правительство с предложением не индексировать тарифы на газ для населения в июле этого года. Об этом 16 апреля сообщил заместитель главы ведомства.

Цены на энергетический ресурс для населения должны были проиндексировать на 3%, однако из-за тяжелой ситуации в связи с распространением коронавируса и экономических кризисом в государстве специалисты ФАС предложили временно не индексировать тарифы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ведомство опубликовало проекты документов, в соответствии с которыми цены на газ для населения и промышленных предприятий должны были увеличить летом 2020 года. Чуть позже специалисты ФАС отказались от этой идеи и предложили временно не индексировать цены на газ для жителей России из-за тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации в связи с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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