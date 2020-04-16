ФАС предложила не индексировать тарифы на газ для россиян в июле

16 Апр 2020 2020-04-16T12:12:35+03:00

Федеральная антимонопольная служба обратилась в российское правительство с предложением не индексировать тарифы на газ для населения в июле этого года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

Федеральная антимонопольная служба обратилась в российское правительство с предложением не индексировать тарифы на газ для населения в июле этого года. Об этом 16 апреля сообщил заместитель главы ведомства.

Цены на энергетический ресурс для населения должны были проиндексировать на 3%, однако из-за тяжелой ситуации в связи с распространением коронавируса и экономических кризисом в государстве специалисты ФАС предложили временно не индексировать тарифы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ведомство опубликовало проекты документов, в соответствии с которыми цены на газ для населения и промышленных предприятий должны были увеличить летом 2020 года. Чуть позже специалисты ФАС отказались от этой идеи и предложили временно не индексировать цены на газ для жителей России из-за тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации в связи с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU