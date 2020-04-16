Ветераны предлагают перенести Парад Победы на 24 июня

16 Апр 2020 2020-04-16T12:30:48+03:00

Один из подписавших обращение к Путину ветеранов объяснил kp.ru выбор именно этой даты

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В связи с распространением коронавируса в России ветераны обратились с просьбой о переносе 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одной из предложенных дат стало 24 июня - день, когда в 1945 году прошёл первый Парад Победы, рассказал kp.ru герой Советского Союза Борис Громов.

- Совершенно понятно, что ситуация, к великому сожалению, требует именно такого подхода. Даже в самую священную для всех россиян дату мы не должны рисковать жизнями тысяч людей. А Парад Победы обязательно будет! Но позже. Возможно, 24 июня - в день проведения первого Парада Победы в 1945 году, - объяснил генерал-полковник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "предложение ветеранских организаций будет рассмотрено".

Напомним, вчера, 15 апреля, руководители нескольких ветеранских организаций России направили письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором попросили перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса будет преодолена.

ПОДРОБНЕЕ

"А Парад Победы будет. Но позже. Возможно, 24 июня"

Генерал, подписавший письмо президенту с просьбой перенести Парад, рассказал «КП», когда он может быть проведен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU