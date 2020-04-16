2020-04-16T12:41:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве резко уменьшилось

До этого с 11 апреля цифры только росли вверх
Семен ЕЛЕНИН
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Подобное снижение происходит впервые за последнюю неделю.Подобное снижение происходит впервые за последнюю неделю.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Специалисты зафиксировали резкое снижение числа заболевших за минувшие сутки. Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», по состоянию на 16 апреля в течение последних 24 часов столичные медики выявили 1370 новых пациентов с COVID-2019. При том, что днем ранее заболевших было почти 1800 (1774, если быть точным) - почти на 400 человек больше!

Подобное снижение происходит впервые за последнюю неделю. Оперативный штаб Москвы по коронавирусу приводит данные, как развивалась ситуация:

11 апреля - 1030 заболевших (к слову, число новых случаев COVID-2019 в этот день впервые превысило 1 тысячу в сутки).

12 апреля - 1306.

13 апреля - 1355.

14 апреля - 1489.

15 апреля - 1774.

Также в Оперативном штабе отмечают ежесуточный рост числа выздоровевших. За последний день выписали сразу 189 человек.

В Оперативном штабе отмечают ежесуточный рост числа выздоровевших.

В Оперативном штабе отмечают ежесуточный рост числа выздоровевших.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1394, - заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Это очень хорошая и стабильная динамика».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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