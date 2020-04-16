Президенту рассказали о первой онлайн-покупке квартиры в ипотеку

16 Апр 2020 2020-04-16T17:07:42+03:00

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Президент ПАО «Группа компаний ПИК» Сергей Гордеев на совещании с президентом по вопрсам поддержки строительной отрасли рассказал о первой покупке квартиры по ипотеке онлайн.

Жилье в кредит из-за пандемии коронавируса начали оформлять онлайн. Для полностью дистанционной сделки сотрудники банка могут прийти к клиенту на дом, чтобы оформить цифровую подпись. Но некоторые банки могут оформить сделку и без встречи клиента с курьером - то есть полностью дистанционно. Первой квартирой, которую приобрели по новой схеме, когда покупатель вообще мог не покидать квартиры, стало жилье в Москве.

Президент на совещании признал, что спрос на ипотеку в России упал после роста в первом квартале 2020 года. Он назвал строительную отрасль локомотивом экономики и призвал оказать ей поддержку в условиях распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU