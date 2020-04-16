2020-04-16T17:07:42+03:00
Общество

Президенту рассказали о первой онлайн-покупке квартиры в ипотеку

Банки из-за пандемии коронавируса переходят на онлайн оформления сделки жилья
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жилье можно оформлять, не выходя из домаЖилье можно оформлять, не выходя из домаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Президент ПАО «Группа компаний ПИК» Сергей Гордеев на совещании с президентом по вопрсам поддержки строительной отрасли рассказал о первой покупке квартиры по ипотеке онлайн.

Жилье в кредит из-за пандемии коронавируса начали оформлять онлайн. Для полностью дистанционной сделки сотрудники банка могут прийти к клиенту на дом, чтобы оформить цифровую подпись. Но некоторые банки могут оформить сделку и без встречи клиента с курьером - то есть полностью дистанционно. Первой квартирой, которую приобрели по новой схеме, когда покупатель вообще мог не покидать квартиры, стало жилье в Москве.

Президент на совещании признал, что спрос на ипотеку в России упал после роста в первом квартале 2020 года. Он назвал строительную отрасль локомотивом экономики и призвал оказать ей поддержку в условиях распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: нужно достроить незавершенные дома, чтобы семьи могли быстрее получить жилье
Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых
Минобороны раскрыло подробности заражения коронавирусом военнослужащих в Тюмени
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Президенту рассказали о первой онлайн-покупке квартиры в ипотеку
Путин заявил о снижении числа ипотечных кредитов в России
Мишустин жестко ответил Решетникову на слова об убыточности льготных кредитов для банков
В России протестировали дрон для доставки тестов на коронавирус в села
Россиян, строящих Островецкую АЭС, проверят на COVID-19 и в России, и в Беларуси
Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро запустили новый челлендж: победитель снимется с ними в кино
Пасхальная служба в храме Христа Спасителя пройдет 18 апреля 2020 года
Матвиенко о заразившихся коронавирусом знакомых: Они считали, что рекомендации не для них
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 16 апреля 2020: число заболевших превысило три тысячи человек
Появилось видео задержания подростка, готовившего бойню в красноярской школе
Инфекционист рассказал, пройдет ли Россия пик заболеваемости коронавирусом до лета
ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России
Россияне жалуются на принуждение к увольнению и отпуска без зарплат во время нерабочих дней
Большинство российских ВУЗов решили провести летнюю сессию онлайн
Уполномоченный по правам предпринимателей прокомментировал проверку банков Решетниковым
Шеф-повар составил меню для тех, кто не хочет растолстеть на самоизоляции
Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкции по надеванию и снятию защитных костюмов
Назван самый необычный симптом COVID-19
Курс доллара на 17 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
МИД Китая опроверг версию Fox News об утечке коронавируса из лаборатории
Песков сообщил, от чего зависит решение президента о переносе Парада Победы
Названы самые востребованные вакансии в разных регионах страны