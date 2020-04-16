Путин: нужно достроить незавершенные дома, чтобы семьи могли быстрее получить жилье

16 Апр 2020 2020-04-16T17:45:10+03:00

Строительные компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов, чтобы избежать долгостроев

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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли в режиме видеоконференции 16 апреля заявил о необходимости завершения строительства незаконченных домов. Власти должны субсидировать процентную ставку строительным компаниям, которые сохранят занятость в условии пандемии.

- Нужно достроить незавершённые дома, чтобы тысячи семей как можно быстрее смогли получить жильё, - заявил глава государства.

Путин поручил правительству, субъектам страны и компаниям разработать специальный режим на стройках для обеспечения безопасности работников на фоне распространения коронавируса.

- Строительные компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов, надо избежать долгостроев. При этом важно обеспечить все меры безопасности. Прошу принимать здесь гибкие решения, находить баланс. Для этого нужно только строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты, - сказал президент России в ходе совещания.

Глава государства также отметил, что страна продолжит реализацию масштабных инфраструктурных проектов, а Фонд защиты прав дольщиков докапитализируют на 30 миллиардов рублей.

Ранее глава России заявил о снижении количества ипотечных кредитов в стране на фоне роста в начале года, когда россияне пользовались сниженной процентной ставкой на жилищные кредиты и активно оформляли ипотеку.

В рамках совещания в четверг Владимир Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых до 1 ноября текущего года. Пониженная процентная ставка должна действовать весь срок кредитования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773596" frameborder="0"></iframe> Путин объявил о введении в стране «антикризисной» ставки по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU