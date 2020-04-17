Финалистов Всероссийской олимпиады школьников признают призёрами
Министерство просвещения из-за эпидемии коронавируса решило отказаться от проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Вместо этого все победители региональных этапов получат статус призеров. А значат, получат и все льготы при поступлении в вузы, которые дает этот статус.
-Те участники региональных финалов, кто в этом году заканчивает 11 классов, и набрал нужное число баллов для выхода в заключительный тур, получают звание призёров олимпиады, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в Правительстве. – Те финалисты, кто не заканчивает школу в этом году, смогут сразу пройти в финал Всероса в следующем, 2021 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU