Врач рассказал, как стирать одежду, чтобы убить коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T18:35:27+03:00

По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, вещи нужно стирать при температуре 60 градусов

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Французские ученые выяснили, что коронавирус может полностью погибнуть при температуре в 92 градуса. Для этого потребуется всего около 15 минут. Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что это исследование дает нам понять, при какой температуре следует дезинфицировать предметы, например, многоразовые маски, чтобы они были полностью свободны от коронавируса.

- Это же касается чисто бытовых вещей. То есть, если вы стираете свою одежду, например, при 60 градусах, то в принципе стандартная стирка как раз полчаса и идет, она убивает вирус окончательно, - рассказал он в эфире Радио "Комсомольская правда".

Болибок также подтвердил, что кипячение - это один из способов обеззаразить предмет, так как вода закипает при 100 градусах.

Напомним, по состоянию на 17 апреля в России 32 008 зараженных коронавирусом, зафиксировано 273 летальных случая. За последние сутки вирусом заразились 4 070 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU