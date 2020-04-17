Ученые назвали температуру, при которой гибнет COVID-19

17 Апр 2020 2020-04-17T06:07:37+03:00

Ранее они определились с температурой, при которой коронавирус активизируется

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Французские ученые из Университета Прованса выяснили, что коронавирус способен полностью погибнуть при тепловом воздействии в 92 градуса. Для этого потребуется всего около 15 минут. Заключения группы специалистов опубликованы на ресурсе bioRxiv.

Сообщается, что при экспериментах исследователи проводили нагревание вируса COVID-19 до 60 градусов в течение часа, но выяснилось, что некоторые его штаммы сохраняют способность к размножению.

Тогда ученые полностью дезактивировали коронавирус при нагрева до 92 градусов в течение всего 15 минут.

Ранее сайт kp.ru писал о температуре, при которой активируется инфекция COVID-19. По мнению специалистов, вирус остается высокостабильным в течение долгого времени, сохраняя довольно высокий уровень активности при благоприятной температуре около плюс четырех градусов. Важным для увеличения активности коронавируса является фактор дезинфекции, а точнее полное ее отсутствие. Сам по себе угасать коронавирус начинает ориентировочно через 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU