2020-04-19T04:25:05+03:00
Коронавирус Covid-19

МЧС советует для профилактики коронавируса замачивать в воде овощи и зелень

А потом огурцы и помидоры нужно хорошо промыть под проточной водой
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МЧС советует, вернувшись из магазина, овощи и зелень замачивать в воде на 10-15 минут. Фото: Антон Новодережкин/ТАССМЧС советует, вернувшись из магазина, овощи и зелень замачивать в воде на 10-15 минут. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 все принесенные из магазина овощи и фрукты необходимо сразу же тщательно вымыть, а зелень, зелень, огурцы и помидоры нужно оставить в воде минут на десять или четверть часа, советуют россиянам специалисты МЧС.

«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10–15 минут в воде, а затем их нужно хорошо промыть под проточной водой», - говорится в рекомендациях ведомства.

Причем для мытья даров садов и огородов специалисты МЧС советуют использовать нейтральное моющее средство, которое потом следует тщательно смыть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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