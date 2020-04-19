МЧС советует для профилактики коронавируса замачивать в воде овощи и зелень
Для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 все принесенные из магазина овощи и фрукты необходимо сразу же тщательно вымыть, а зелень, зелень, огурцы и помидоры нужно оставить в воде минут на десять или четверть часа, советуют россиянам специалисты МЧС.
«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10–15 минут в воде, а затем их нужно хорошо промыть под проточной водой», - говорится в рекомендациях ведомства.
Причем для мытья даров садов и огородов специалисты МЧС советуют использовать нейтральное моющее средство, которое потом следует тщательно смыть.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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