В Иране отменяют часть введенных из-за коронавируса ограничений

19 Апр 2020 2020-04-19T11:58:09+03:00

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Власти Ирана снимают ограничения с компаний, несмотря на достаточно высокие показатели по числу зараженных. В стране больше 80 тысяч случаев заражения, ежедневный прирост по официальным данным больше тысячи человек. Погибли 5 тысяч человек.

Ограничения начнут снимать с понедельника 20 апреля. Об этом 19 апреля сообщил президент Ирана Хасан Роухани. Возобновить работу смогут предприятия "средней степени риска распространения коронавируса". Лидер страны уточнил, что работать эти компании должны, соблюдая протоколы Минздрава.

- Количество больных и число смертей в стране снижается,- приводит слова Роухани ТАСС. - Однако если в торговом центре есть заведения, которые подпадают под категорию высокого риска, например ресторан, то они остаются закрытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU