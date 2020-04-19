2020-04-19T16:29:25+03:00
Политика

Поставки танка "Армата" в российскую армию начнутся в следующем году

В Минпромторге сообщили, то новейший российский танк прошел обкатку в Сирии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Танк Т-14 "Армата". Фото: Сергей Бобылев/ТАССТанк Т-14 "Армата". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Серийные поставки новейшего танка Т-14 «Армата» в российскую армию начнутся в 2021 году, пока прокодят дополнительные испытания. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Проходит еще цикл дополнительных испытаний, модернизации, потому что Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», - рассказал он.

Глава ведомства отметил, что новейший российский танк уже прошел обкатку в Сирии.

Как писал сайт kp.ru, модернизированная боевая машина вышла в серийное производство в прошлом году. Ранее у нового танка появилось противоскользящее покрытие, повышающее маскировку бронемашины. Противоскользящий материал бл нанесен в тех местах, где корпус машины с сильным наклоном - на верхнюю переднюю часть, что позволяет военным не поскользнуться, забираясь в танк в дождливую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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