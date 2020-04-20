2020-04-20T07:50:51+03:00
В мире

После пандемии коронавируса для туристов могут ввести новый обязательный документ на въезд

Первыми готовятся ввести сертификат Отели без COVID-19 в Испании
Юлия САЛЬНИКОВА
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После пандемии коронавирус туристам для путешествий возможно понадобится еще один важный документ - медицинская справка. Опыт 2020 года показал, как быстро заболевание может охватить все страны. Поэтому проверки состояния здоровья могут в будущем стать обязательным условием не только для того, чтобы сесть на борт самолета, но и для заселения в отель. Об этом пишет издание The Sun.

ИСТОЧНИК KP.RU

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