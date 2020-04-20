На пустых из-за коронавируса улицах Австралии появились кенгуру
На опустевших из-за коронавируса улицах австралийских городов стали замечать кенгуру. 19 апреля животное заметили полицейские в Западном Парклендсе. Кенгуру смело проскакало по дороге, дальше зверь приблизился к пешеходному переходу и дважды пересек дорогу, при этом, едва не угодив под единственную проезжавшую здесь машину.
- Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в центре КБР. В последний раз его видели, передвигающимся пешком,-написали в шутку сотрудники полиции Южной Австралии.
В Австралии очень серьезно относятся к режиму изоляции, это видно и по полицейским кадрам - ни одного пешехода и всего одна машина. В стране вообще с 1 февраля ввели карантинные меры, несмотря на протесты ВОЗ. Австралия запретила въезд всем, кто был в Китае, для жителей ввели социальное дистанцирование, системы штрафов убеждают народ сидеть дома.
Как итоге - в Австралии за все время 6 586 зараженных и 71 смерть.
На пустых из-за коронавируса улицах Австралии появились кенгуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU