2020-04-20T12:17:26+03:00
В мире

На пустых из-за коронавируса улицах Австралии появились кенгуру

В Австралии с 1 февраля действует режим самоизоляции
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Животное заметил патрульЖивотное заметил патрульФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

На опустевших из-за коронавируса улицах австралийских городов стали замечать кенгуру. 19 апреля животное заметили полицейские в Западном Парклендсе. Кенгуру смело проскакало по дороге, дальше зверь приблизился к пешеходному переходу и дважды пересек дорогу, при этом, едва не угодив под единственную проезжавшую здесь машину.

- Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в центре КБР. В последний раз его видели, передвигающимся пешком,-написали в шутку сотрудники полиции Южной Австралии.

В Австралии очень серьезно относятся к режиму изоляции, это видно и по полицейским кадрам - ни одного пешехода и всего одна машина. В стране вообще с 1 февраля ввели карантинные меры, несмотря на протесты ВОЗ. Австралия запретила въезд всем, кто был в Китае, для жителей ввели социальное дистанцирование, системы штрафов убеждают народ сидеть дома.

Как итоге - в Австралии за все время 6 586 зараженных и 71 смерть.

На пустых из-за коронавируса улицах Австралии появились кенгуру.

Кстати

Пока экономика встала – природа отдыхает

Благодаря пандемии во многих городах очистились вода и воздух. Однако, как предупреждают специалисты, мы рано радуемся (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин оценил выполнение жителями Москвы режима самоизоляции из-за коронавируса
В Кремле сообщили, что есть регионы с нехваткой койкомест в больницах и аппаратов ИВЛ
Лава выплеснулась на склоны Ключевского вулкана на Камчатке
Принц Гарри и Меган Марк составили свой «черный список» СМИ
На пустых из-за коронавируса улицах Австралии появились кенгуру
"Мы пережили 68 ночных смен": Доктор из Уханя позвал замуж медсестру после выписки последнего пациента с коронавирусом
Железнодорожные войска прикроют с воздуха «Тахионы» и «Орланы»
Эксперты назвали российские города с самым высоким уровнем жизни
В Москве резко снизилось число новых заболевших коронавирусом за сутки
Названы регионы, где молодые учителя получают самые высокие зарплаты
СК будет отслеживать издевательства и пранки против учителей на дистанционных занятиях
Россияне на самоизоляции бросили пить
За сутки в России от коронавируса погибли 44 пациента
Курс рубля на 20 апреля 2020 года: доллар вырос до 74,87 рубля, евро – 81,15 рубля
В Москве от коронавируса вылечились уже 1838 человек
Банки стали одобрять не более 30 процентов заявок на кредиты
В Таиланде третьи сутки подряд не было смертей от коронавируса
На Украине завели уголовные дела из-за участия прихожан в пасхальных богослужениях
Пятый день пропускного режима в Москве проходит без пробок