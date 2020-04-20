В Гонконге впервые с 5 марта нет новых случаев заражения коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T13:20:50+03:00

В Гонконге не торопятся открывать магазины, салоны красоты и музеи Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Гонконге 20 апреля заявили об отсутствии новых случаев заражения за предыдущие сутки. Это уже второй раз за все время пандемии коронавируса.

5 марта в Гонконге тоже не было новых заболевших, но с каждым следующим днем их число увеличивалось. Так продолжалось больше шести недель вплоть до 19 апреля.

Чтобы не допустить новой волны распространения инфекции, власти призывают людей продолжать соблюдать карантинный режим. Здесь остаются закрытыми музеи и библиотеки, культурные центра, отменены массовые мероприятия, спортивные игры, не работают торговые центры, салоны красоты, кинотеатры и Диснейленд.

- Общественности настоятельно рекомендуется избегать любых несущественных поездок за пределы Гонконга. - говорится в заявлении городского Центра здравоохранения.

Всего в Гонконге было подтверждено 1025 случая заражения и 4 смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU