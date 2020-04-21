Скворцова назвала сроки выхода России на плато по коронавирусу
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о сроках выхода России на плато по коронавирусу.
По ее словам, страна сможет это сделать до мая. Такой прогноз она сделала на основе данных аналитиков и математиков, работающих в ФМБА.
- В каждом округе мы следим за ситуацией отдельно. Уже сейчас видно, что на самом деле мы недалеко от пика по числу заболевших коронавирусной инфекцией, - сказала Скворцова в программе "Познер" на Первом канале.
Ранее сайт kp.ru писал, что существуют бессимптомные пациенты. Это означает, что человек, может быть носителем вируса, но при этом болезнь у него будет протекать без симптомов. Самое опасное в таком случае - заразить окружающих. Так, например, в Москве число людей-носителей covid-19 врачи насчитывают около 60% человек от тех, у кого анализы показали положительный результат на коронавирус.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вирусолог рассказал, почему больше половины зараженных коронавирусом теряют обоняние и почему covid-19 оказался намного многограннее, чем врачи предполагали изначально (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU