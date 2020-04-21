В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
Число умерших от коронавиурса пациентов в России достигло на утро 21 апреля 456 человек. Из них 51 - умер за минувшие сутки.
Больше всего пациентов проходили лечение в Москве. Столица опережает другие регионы по числу зараженных и умерших. Вероятно, регионы просто отстают от столицы на 2-3 недели - губернаторам поручили начать подготовку, чтобы не допустить массового распространения вируса.
В Москве за сутки погибли 29 человек. Еще 4 пациента не справились с болезнью в Республике Ингушетия.
По трое умерших в Санкт-Петербурге и Республике Чувашия.
По 2 человека в Республике Дагестан и Калужской области.
По одному летальному случаю в Тульской области, Ставропольском крае, Курской области, Воронежской области, Липецкой области,Кабардино-Балкарии, Новосибирской области, Иркутской области.
За сутки в России выявили больше 5 тысяч новых случаев заражения. Таким образом, заражены в стране уже свыше 50 тысяч человек. У 40 процентов новых заболевших нет клинических проявлений. Таких людей называют носителями вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU