В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T10:47:23+03:00

Больше всего погибших от коронавируса - в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Число умерших от коронавиурса пациентов в России достигло на утро 21 апреля 456 человек. Из них 51 - умер за минувшие сутки.

Больше всего пациентов проходили лечение в Москве. Столица опережает другие регионы по числу зараженных и умерших. Вероятно, регионы просто отстают от столицы на 2-3 недели - губернаторам поручили начать подготовку, чтобы не допустить массового распространения вируса.

В Москве за сутки погибли 29 человек. Еще 4 пациента не справились с болезнью в Республике Ингушетия.

По трое умерших в Санкт-Петербурге и Республике Чувашия.

По 2 человека в Республике Дагестан и Калужской области.

По одному летальному случаю в Тульской области, Ставропольском крае, Курской области, Воронежской области, Липецкой области,Кабардино-Балкарии, Новосибирской области, Иркутской области.

За сутки в России выявили больше 5 тысяч новых случаев заражения. Таким образом, заражены в стране уже свыше 50 тысяч человек. У 40 процентов новых заболевших нет клинических проявлений. Таких людей называют носителями вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU