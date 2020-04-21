2020-04-21T11:48:05+03:00
Экономика

Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителей

Нефтяные компании продолжают продавать топливо себе в убыток
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителейЭксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителейФото: REUTERS
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Необычная ситуация сложилась на российском рынке топлива: торговать бензином в стране стало невыгодно. О том, подешевеет ли бензин на автозаправках в России и будет ли дефицит топлива, рассказали специалисты независимого агентства «Аналитика товарных рынков».

На прошлой неделе цена одной тонна бензина АИ-92 на международной бирже в Санкт-Петербурге снизилась на 11 процентов. По состоянию на 20 апреля она составила чуть более 35 тысяч рублей. Убытки компаний в основном связаны со значительными платами в государственный бюджет: нефтяники платят акцизный налог, демпфер, НДС, а также налог на добычу полезных ископаемых. В сумме, по подсчетам экспертов агентства, «набегает» около 28 тысяч рублей, значит, продавая одну тонну топлива, компании теряют более двух тысяч.

Продавать бензин в настоящее время невыгодно и по другим причинам. Первая из них – пониженный спрос на продукт из-за ограничения передвижения в связи с ситуацией по коронавирусу. Россияне сократили свои поездки до минимума, то есть больше не нуждаются в таком количестве топлива для своего транспорта. По данным аналитиков, автозаправки стали продавать на 30-70% бензина меньше, чем до тяжелой эпидемиологической ситуации.

Второй причиной убытков является необходимость платить в казну по демпферу. Данные механизм работает уже на протяжении трех лет, чтобы защитить рынок страны от резких колебаний. В настоящее время в европейских странах бензин не особенно нужен, поэтому цены там упали и российский топливный рынок выглядит для продавцов более привлекательно. Но теперь они вынуждены доплачивать в бюджет, чтобы иметь возможность торговать в России. Это, как заявляют эксперты, в том числе, не дает ценам на наших заправках опуститься.

Специалисты агентства убеждены, что цены на российских заправках вряд ли изменятся даже с учетом сложившихся обстоятельств.

- Цены на топливо, по сути, устанавливает государства. Неофициально, конечно, но в рознице цены меняются разве что в рамках инфляции. Пока, по крайней мере, стоимость бензина на заправках не изменилась, - рассказал «Комсомольской правде» президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Пока что упасть ценам не дает именно демпфирующий механизм и меры, принятые властями, для запрета импорта дешевого бензина в страну.

Эксперты также объяснили, столкнутся ли россияне с дефицитом бензина, если производителям стало невыгодно его продавать.

- Объем производства сейчас будут снижаться, производители начнут «сушить» мощности заводов. Но это же не вентиль, который можно закрутить, а когда ситуация наладится, снова открыть, поскольку все упирается в рабочие места. К тому же запустить заново остановленное оборудование часто довольно сложно и дорого. Остановка завода, как ни крути, событие экстраординарное, - заявили эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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