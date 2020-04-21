2020-04-21T12:47:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Минкомсвязь не видит необходимости в сохранении цифровых пропусков после пандемии

В сохранении режима спецпропусков для поездок по городу не будет необходимости после снятия ограничений
Ксения АНУФРИЕВА
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Минкомсвязь не видит никакой необходимости в сохранении цифровых пропусков после окончания пандемии коронавируса. Об этом 21 апреля заявил Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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