Минкомсвязь не видит необходимости в сохранении цифровых пропусков после пандемии
В сохранении режима спецпропусков для поездок по городу не будет необходимости после снятия ограничений
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Минкомсвязь не видит никакой необходимости в сохранении цифровых пропусков после окончания пандемии коронавируса. Об этом 21 апреля заявил Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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