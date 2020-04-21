Власти рассказали, какие документы нужны пешеходам в Москве

21 Апр 2020 2020-04-21T13:02:15+03:00

Режим спецпропусков для пешеходов на территории российской столицы во время ограничительных мероприятий из-за коронавируса вводить пока что не планируют. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Режим спецпропусков для пешеходов на территории российской столицы во время ограничительных мероприятий из-за коронавируса вводить пока что не планируют. Но лучше всего всегда иметь при себе паспорт или иные документы, удостоверяющие личность, сообщил в эфире "Эхо Москвы" первый заместитель руководителя аппарата столичного мэра Алексей Немерюк.

- Введение специальных пропусков для пешеходов пока нет в планах. Тем не менее, необходимо всего носить с собой паспорт, ведь правоохранительные органы могут остановить пешехода, если увидят скопления людей, - сообщил Немерюк.

Он отметил, что жители Москвы могут оформить разовый электронный пропуск для поездки по столице максимум за два дня до нее.

- Например, если гражданин оформляет пропуск за один день, туда сразу же нужно внести реквизиты документов на транспорт и номер автомобиля. Пропуск можно получить заранее, он будет действителен с полуночи до 00:00 следующего дня. Оформить пропуск можно максимум за два дня, - сообщил специалист.

Цифровой пропуск также необходимо иметь, если вы собираетесь передвигать по городу на велосипедах, самокатах или мопедах, поскольку они также считаются средствами передвижения. На них распространяют такие же правила, как и на общественный или личный транспорт.

Спецпропуска в российской столице стали проверять с 15 апреля. Теперь для поездок по городу на транспорте наличие данного документа является обязательным, однако для пешеходов таких правил не предусмотрено. Ранее сайт kp.ru рассказывал, как и кто будет проверять электронный пропуска в трамваях и автобусах столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU