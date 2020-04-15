2020-04-15T18:27:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Проверять цифровые пропуска в автобусах и трамваях Москвы будут полицейские

Наравне с ними работу продолжат контролеры
Андрей АБРАМОВ
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Порядок проверки пропусков такой же, как и при контроле оплаты проездаПорядок проверки пропусков такой же, как и при контроле оплаты проездаФото: REUTERS
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С 15 апреля все поездки по Москве только с цифровым пропуском. Если вам нужно на работу - код выдают до конца месяца. В случае поездок, например, в магазин или аптеку, нужно оформить разовый пропуск. Поймают без него - штраф до 30 тысяч рублей. Однако в первый же день ноу-хау вышло боком: у турникетов в метро столпотворения - полиция проверяла код у каждого пассажира. Мэр уже пообещал, что в скором времени система будет автоматизирована.

«Комсомольская правда» задалась вопросом: как будут проверять цифровые пропуска в автобусах и трамваях? Не посадишь же полицейских в каждый вагон.

- Пропуска могут проверять контролеры ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудники полиции. Для этого у них есть специальные планшеты. Порядок проверки пропусков такой же, как и при контроле оплаты проезда, - сообщили корреспонденту kp.ru в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Поймают без него - штраф до 30 тысяч рублей

Поймают без него - штраф до 30 тысяч рублей

В первый день действия цифровых пропусков корреспондент «КП» специально прокатился на трамваях и автобусах, курсирующих по ВАО. Контроллеры не попадались. Впрочем, ревизоров не видно уже давно.

Напомним, в Москве действует режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку. Разрешенные поездки на работу. Однако для этого нужно получить цифровой пропуск.

Также в первый день «Комсомолка» протестировала столичные такси. Водители либо ничего не слышали о цифровых пропусках, либо не имеют инструментов для их проверки. В Дептрансе говорят, что раздали таксопарком аккаунты в приложении «Помощник Москвы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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