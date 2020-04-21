2020-04-21T15:11:48+03:00
Общество

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Ранее в СМИ появились сообщения, что средства на сберегательных счетах могут использовать для борьбы с пандемией
Юлия САЛЬНИКОВА
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Герман Греф Фото: РосгонгрессГерман Греф Фото: Росгонгресс
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Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.

Он прокомментировал сообщения, которые появились в СМИ в середине апреля. Журналисты портала Афиша-Daily со ссылкой на интервью главы Счетной палаты Алексея Кудрина, опубликовали статью с заголовком, что бывший глава минфина предлагает изымать для борьбы с пандемией средства на счетах россиян.

Позже Алексей Кудрин объяснил, что не имел ввиду изъятие средств. Он говорил по то, что вклады банки используют под выдачу кредитов. Во время кризиса у банков такая возможность будет ограничена.

- У государства нет никакого резона забирать деньги вкладчиков из банков. Никаких условий для этого сейчас не существует. Это невозможно,- сообщил он эфире Сбербанк TV.

Он рассказал о золотовалютном резерве, размер которого самый большой за всю историю России и Советского Союза. Этими средствами, в случае необходимости, можно покрывать госдолг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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