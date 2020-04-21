Герман Греф: «Мы сделали математическую модель: пик эпидемии наступит с 5 по 10 мая»

Эксперты Сбербанка рассчитали, на какое время придется пик эпидемии коронавируса в России. Как рассказал глава Сбербанка Герман Греф, это произойдет с 5 по 10 мая.

- Мы сделали математическую модель, - сказал Греф в видео-интервью на Сбербанк TV.

Интервьюировал Грефа глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он поинтересовался у главы Сбербанка, возможна ли заморозка вкладов или насильственный перевод вклада из одной валюты в другую.

- Невозможно в принципе, потому что у государства есть два огромных ресурса. Первый - Фонд национального благосостояния, которого сегодня хватит при нынешних ценах на нефть еще на несколько лет, не снижая размера нашего бюджета. Государство сможет выполнять при этих запасах все свои обязательства. Второе, сегодня у государства долг 14,9% ВВП, это с точки зрения объема госдолга к ВВП одна из самых благополучных стран в мире, - заметил Греф.

По его словам, средствам вкладчиков ничего не угрожает.

- Такая ситуация была однажды в нашей истории в советский период времени, я думаю, она создала такую прививку для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт. Сегодня государство совершенно в другой финансовой, экономической форме, и это просто невозможно, бессмысленно, - сказал Греф.

Глава Сбера посоветовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах.

- Нужно переживать за устойчивость каждой отдельной валюты: доллара, евро, рубля или швейцарского франка. И поэтому если у вас есть сколь-нибудь значимые накопления, то лучше создавать так называемую корзину валют. Если у вас все траты в рублях, то лучше, конечно, хранить деньги в рублях. Я не вижу никакой проблемы при том уровне инфляции, который мы имеем сегодня, - сказал Греф.

При этом Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам.

- Если говорить о международном опыте, большинство стран имеют этот налог. Но я бы в этот момент времени такой налог не вводил, - заметил Греф.

По его прогнозу, мировой кризис может затянуться на год-два, если не появится вакцина от коронавируса.

- Они будут связаны не с тем, что мы вдруг начали работать в онлайне, а с более глубокими процессами. Поменяются бизнес-модели, которые позволят сохранить малые и средние предприятия и работоспособность крупных предприятий. Для бизнеса эти перемены значат, что сейчас нужно учиться жить в новых условиях, «жить под водой, - заметил Греф.

В то же время, по мнению главы Сбера, дефолта в России не будет. По мнению Грефа, Россия могла бы потратить до 10% своего ВВП на меры по преодолению кризиса и помощь людям.

- Не то, что называется «вертолетные деньги», чтобы помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию; помочь тем компания, те самые 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса, - сказал Греф.

Отвечая на вопрос о составе нынешнего правительства, Греф назвал его «одним из самых эффективных за последние 20-30 лет». По мнению главы Сбера, кабмин сделал правильные первые шаги по борьбе с коронавирусом.

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