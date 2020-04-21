Число заражений коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона

21 Апр 2020 2020-04-21T18:50:27+03:00

С начала пандемии скончалось 171,7 тысяч пациентов

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Число зараженных коронавирусом по всему миру составило 2 501 156 человек. Еще неделю назад, 15 апреля заболевших было 2 миллиона. С начала пандемии скончалось 171,7 тысяч пациентов, вылечилось - 659,5 тысяч. Такие данные приводит американский Университет Джона Хопкинса.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в Китае, первые случаи заражения были зафиксированы еще в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила вспышку Covid-19 пандемией. В России, как и во многих других европейских странах, пик пандемии еще не пройден.

По состоянию на 21 апреля в России зафиксировано 52 763 случая заболевания, 456 человек скончались. По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране начнет улучшаться к лету, тогда же граждане смогут вернуться к нормальному образу жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU