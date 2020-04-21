В Британии начнут испытания вакцины от коронавируса на людях 23 апреля
В Оксфорде начнут испытания вакцины от новой коронавирусной инфекциина людях в четверг, 23 апреля. Об этом сообщил Минздрав Великобритании.
Напомним, ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл сообщил, что на этой недели должно Великобритания должна запустить производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний.
По его словам, в планах изготовить миллион доз вакцины уже к сентябрю этого года, и, если эффективность будет доказана, медики начнут ее использовать. Сам ученый оценивает шансы того, что препарат окажется успешным, около 80%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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