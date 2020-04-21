Представитель ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса
На данный момент Всемирная организация здравоохранения знает о 67 прототипов вакцин против коронавирусной инфекции, из них три начали первые клинические испытания, а другие уже очень близки к этому этапу исследования. Об этом рассказала ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«Если даже все будет идти абсолютно прекрасно, не менее 12 и до 18 месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинических исследований и клинические пробы, а потом началось и массовое производство», - отметила она
Напомним, ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл заявил, что на этой недели должно Великобритания должна запустить производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний. Накануне министр здравоохранения Соединённого королевства Мэтт Хэнкок подтвердил эту информацию и заявил, испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся 23 апреля
В Минздраве России сообщили, что российские ученые к 31 мая завершат доклинические испытания вакцины от коронавируса. Затем идут испытания на людях, для этого отбирают группу добровольцев. Этот этап начнется с июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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