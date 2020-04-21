2020-04-21T22:57:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Представитель ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса

По словам Вуйнович, даже если все будет идти «абсолютно прекрасно» понадобится минимум год для разработки препарата
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Представитель ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавирусаПредставитель ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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На данный момент Всемирная организация здравоохранения знает о 67 прототипов вакцин против коронавирусной инфекции, из них три начали первые клинические испытания, а другие уже очень близки к этому этапу исследования. Об этом рассказала ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Если даже все будет идти абсолютно прекрасно, не менее 12 и до 18 месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинических исследований и клинические пробы, а потом началось и массовое производство», - отметила она

Напомним, ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл заявил, что на этой недели должно Великобритания должна запустить производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний. Накануне министр здравоохранения Соединённого королевства Мэтт Хэнкок подтвердил эту информацию и заявил, испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся 23 апреля

В Минздраве России сообщили, что российские ученые к 31 мая завершат доклинические испытания вакцины от коронавируса. Затем идут испытания на людях, для этого отбирают группу добровольцев. Этот этап начнется с июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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