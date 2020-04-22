2020-04-22T06:43:36+03:00
Коронавирус Covid-19

США предрекли вторую волну коронавируса

Коронавирус может показать всю свою силу позже
Юлия КЕКОВА
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США предрекли вторую волну коронавирусаСША предрекли вторую волну коронавирусаФото: REUTERS
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Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что в стране может возникнуть вторая волна коронавируса, причем она будет носить более тяжелый характер.

Согласно прогнозу, вторая волна covid-19, вероятно, придется на начало эпидемии гриппа в государстве среди населения, ближе к зиме.

По словам Редфилда, одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под "немыслимой нагрузкой", пишет издание The Washington Post.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп остановил финансирование Всемирной организации здравоохранения. Он объяснил это тем, что ВОЗ не своевременно проинформировала мировое сообщество о пандемии и активном распространении болезни.

По последним данным, в Америке число зараженных covid-19 пациентов превысило 819 тысяч человек, жертвами заболевания стали 45 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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