2020-04-22T15:05:36+03:00
Экономика

Курс доллара на 23 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал официальный курс доллара на 23 апреля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Курс доллара на 23 апреля составил 77,04 рубляКурс доллара на 23 апреля составил 77,04 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральный банк опубликовал официальный курс доллара на 23 апреля. Американская валюта подорожала на 78,54 копейки и составила 77.04 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже утром 22 апреля доллар достиг отметки в 77,5 рубля.

В последние дни рубль несколько упал, но тем не менее продолжает удерживать свои позиции, в отличие от цен на нефть. Падение спроса на "черное золото" привело к тому, что практически все мировые хранилища оказались заполнены и цена резко пошла вниз. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года. Свой минимум обновила и американская марка WTI, которая впервые в истории стала отрицательной.

Эксперты не исключают и дальнейшего падения цен на нефть. Следовательно, перспектива обвала остается и у рубля.

- На фоне новостей об отрицательных ценах и переполненных хранилищах рубль держится неплохо. И хотя дальнейший потенциал ослабления есть, курс вряд ли уйдет за отметку в 80 рублей за доллар, - оценила сложившуюся ситуацию главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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