Цена на нефть стремительно растет

22 Апр 2020 2020-04-22T17:57:23+03:00

Фьючерсы WTI возвращаются на прежние позиции после обвала до отрицательных значений

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Стоимость фьючерса нефтяной смеси WTI начала стремительно расти после падения до отрицательных значений. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 по московскому времени, цена нефти WTI увеличилась почти на 40 процентов, достигнул отметки в 16,18 доллара за баррель.

Растет и стоимость смеси Brent бирже ICE в Лондоне. Фьючерсы нефти вырос в цене на 16,1 процента до 22,45 доллара за баррель.

Стоимость нефть WTI начала расти 22 апреля, а вот на утренних торгах цена нефти марки Brent била антирекорды: стоимость сырья опустилась ниже 16 долларов впервые с 1999 года.

Глава российского министерства энергетики Александр Новак объяснил минувший обвал цен на энергетические ресурсы играми спекулянтов, призвав не драматизировать и не придавать особого значения очередным их действиям на нефтяном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU