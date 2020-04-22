Цена на нефть стремительно растет
Стоимость фьючерса нефтяной смеси WTI начала стремительно расти после падения до отрицательных значений. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 по московскому времени, цена нефти WTI увеличилась почти на 40 процентов, достигнул отметки в 16,18 доллара за баррель.
Растет и стоимость смеси Brent бирже ICE в Лондоне. Фьючерсы нефти вырос в цене на 16,1 процента до 22,45 доллара за баррель.
Стоимость нефть WTI начала расти 22 апреля, а вот на утренних торгах цена нефти марки Brent била антирекорды: стоимость сырья опустилась ниже 16 долларов впервые с 1999 года.
Глава российского министерства энергетики Александр Новак объяснил минувший обвал цен на энергетические ресурсы играми спекулянтов, призвав не драматизировать и не придавать особого значения очередным их действиям на нефтяном рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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