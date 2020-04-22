Стали известны условия по льготной ипотеке под 6,5%

22 Апр 2020 2020-04-22T18:12:50+03:00

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Минфин внес в правительство проект постановления по льготной ипотеке под 6,5 процента годовых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что программа распространяется на кредиты, которые были выданы в период с 17 апреля по 1 ноября текущего года. При этом ставка по кредиту составляет до 6,5 процента годовых и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20 процентов, с целью кредитования – «жилье в новостройке».

Напомним, уменьшить разметь процентов по ипотеке до 6,5 процента годовых для покупателей квартир в новостройках предложил президент России Владимир Путин и объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан. При этом вице-премьер Марат Хуснуллин пояснил, что льготная ипотека со ставкой 6,5 процента годовых применима только к новым кредитам и рефинансировать под такие условия уже имеющуюся ипотеку невозможно.

Премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил, что кабмин усиливает поддержку граждан, которые взяли ипотеку. Для них повышен размер максимального размера ипотечного займа для предоставления кредитных «каникул».

ИСТОЧНИК KP.RU