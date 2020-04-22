Полиция предоставила охрану ответственному за снос памятника Коневу в Праге

22 Апр 2020 2020-04-22T21:29:59+03:00

Сообщается, что после недавнего демонтажа монумента возникла угроза для его безопасности

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Полиция предоставила охрану старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу, ответственному за снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице.

Как сообщает чешский еженедельник RESPEKT, после недавнего демонтажа монумента возникла угроза для безопасности Коларжу. При этом отметается, что охрана предоставлена повторно.

По данным издания, правоохранительные органы также будут охранять мэра Праги Зденека Гржиба и старосту района Прага-Ржепорые Павела Новотного, который выступал за установку памятной доски власовцам.

Напомним, 3 апреля, власти Праги передали памятник Коневу на территорию одной из коммерческих фирм, отвечающих за хранение исторических скульптур. Через несколько дней министр обороны России Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомира Метнара с просьбой передать нашей стране снесенный монумент. Однако МИД Чехии отказался, указав на то, что этот вопрос не в их компетенции и необходимо обращаться в пражскую мэрию.

Позже глава МИД России Сергей Лавров назвал снос памятника Коневу циничным и возмутительным поступком. Он отметил, что такие действия подрывают договоренности между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU