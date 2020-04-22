2020-04-22T22:09:13+03:00
В мире

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

Ким Ё Чжон фактически уже стала «человеком номер два» в высшей пхеньянской иерархии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ким Чен ЫнКим Чен ЫнФото: REUTERS
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Ким Ё Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может стать лидером Корейской Народно-Демократиеской Республики (КНДР) в случае внезапной смерти северокорейского лидера.

Как сообщает японская газета Asahi, со ссылкой на южнокорейские и американские источники, Ким Ё Чжон уже фактически уже стала «человеком номер два» в высшей пхеньянской иерархии.

По данным источника издания, решение о том, что в случае экстренных обстоятельств она возглавит Северную Корею, была якобы принято на пленуме ЦК Трудовой партии в прошлом году по настоянию Ким Чен Ына. После этого, ее имя стало заметно чаще появляться в важнейших документах КНДР.

Напомним, ранее появилась информация северокорейский лидер «исчез» из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Южнокорейский сайт Daily NK заявил, что Ким Чен Ын восстанавливается после «кардиоваскулярной процедуры», проведенной ему 12 апреля. При этом американские СМИ сообщили, что он якобы вообще находится при смерти

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом состоянии здоровья главы КНДР никем не подтверждены, но все равно пожелал ему здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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