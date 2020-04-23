В МЧС объяснили, при каких условиях можно жарить шашлыки на майские праздники

23 Апр 2020 2020-04-23T17:07:52+03:00

В МЧС разрешили жарить шашлыки на майские праздники, но только не нарушая самоизоляцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Устроить пикник не возбраняется, но при условии, что это не будет нарушать режим самоизоляции

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Впереди майские праздники и многие задумаются о традиционном отдыхе – шашлыках. В МЧС предупредили, при каких обстоятельствах можно не отказываться от приятного отдыха, а в каких лучше воздержаться.

В связи с режимом самоизоляции, который был введен для борьбы с коронавирусом, от похода в лес и места массового отдыха придется воздержаться. А вот тем, кто находится на даче или в частном доме, вполне можно организовать пикник, главное соблюдать правила безопасности.

- Не разводить огонь в ветреную погоду. Мангал должен находиться на безопасном расстоянии от строений. Под рукой должны быть первичные средства пожаротушения, и огонь не должен оставаться без присмотра, - цитирует «Российская газета» слова директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Рината Еникеева.

Ранее в Госдуме допустили, что майские праздники стоит перенести на лето. Россияне уже устали сидеть дома и дополнительные выходные ни к чему. Многие наоборот спешат выйти на работу, чтобы не терять доход.

ИСТОЧНИК KP.RU