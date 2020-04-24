Немецкий ученый объяснил, откуда у людей может быть иммунитет к коронавирусу

24 Апр 2020 2020-04-24T23:03:56+03:00

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Вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен заявил, что иммунитет от COVID-19 может быть даже у тех людей, которые не были им заражены.

Эту странность он заметил во время анализа Т-клеток на их реактивность к новому вирусу. Ученые считают, что у переболевших вырабатывается иммунный ответ, поэтому организм уже способен сопротивляться повторному заражению. Глава Роспотребнадзора Анна Попова признала - только у 5-10 процентов инфицированных не вырабатывается иммунитет.

Но оказалось, что у трети испытуемых, у которых брали анализ до пандемии, в крови были реактивные Т-клетки, хотя эти люди не могли контактировать с зараженными и не были заражены сами. Как сообщает телеканал NDR, дело вероятно в том, что эти люди ранее переболели другой формой коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU