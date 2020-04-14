Австрия начинает постепенно отменять введенные из-за коронавируса ограничения

14 Апр 2020 2020-04-14T03:19:21+03:00

Страна стала одной из первых в Европе, где были приняты жесткие меры борьбы с распространением COVID-19

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Австрия с 14 апреля приступает к постепенной отмене ограничительных мер, которые в стране были приняты еще в первых числах марта, чтобы не допустить повсеместного распространения коронавируса COVID-19.

Австрийские власти отреагировали на угрозу одними из первых в Европе, и уже 6 марта приостановили авиасообщение с Ираном и Южной Кореей, запретили прием самолетов из аэропортов Милана и Болоньи, ввели медицинский контроль на границе с Италией. Такие меры были приняты после того, как на территории страны 25 февраля выявили два первых случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU