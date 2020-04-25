В США умер украинский актер Дмитрий Дьяченко – звезда «Дневников Чернобыля»

25 Апр 2020 2020-04-25T04:45:01+03:00

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В американском городе Дейтона-Бич (штат Флорида) скончался голливудский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко, звезда фильма «Дневники Чернобыля», картина в российском прокате известна также как «Запретная зона». О смерти актера, который 11 апреля отметил свой 52-й день рождения, со ссылкой на его брата сообщает Daily Mail.

Он рассказал, что Дмитрий несколько дней не давал о себе знать, поэтому встревоженные родственники позвонили в полицию и попросили проверить, все ли в порядке. Прибыв по адресу, патрульные обнаружили актера мертвым. Причины смерти пока неизвестны, брат утверждает, что со здоровьем у Дмитрия было все в порядке. Предположительно, он умер поздно вечером в понедельник, 20 апреля, или рано утром во вторник.

По данным издания TMZ, ссылающегося на свои источники в полиции, смерть Дьяченко не связана ни с коронавирусом, ни с преступлением. По словам собеседников TMZ, речь также не идет о самоубийстве, выясняются все обстоятельства произошедшего.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Дьяченко родился в Сан-Франциско (штат Калифорния), в семье украинского эмигранта. С семи лет он стал брать уроки игры на гитаре, даже победил в нескольких гитаристов, потом сам стал давать частные уроки игры на гитаре и записал четыре сольных альбома. С детства увлекался единоборствами, завоевал черные пояса тхэквондо и кенпо.

В кино начал сниматься в 1997 году, фильмография Дмитрия Дьяченко насчитывает более четырех десятков фильмов и сериалов, среди которых«Солдат Джейн», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Кости», «Чёрная метка», «Сыны анархии» и «Запретная зона» (Дневники Чернобыля»).

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ИСТОЧНИК KP.RU