Помпео: США пытаются убедить другие страны в том, что Китай скрывал данные о коронавирусе

25 Апр 2020 2020-04-25T06:18:54+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты пытаются убедить другие страны в том, что Китай в самом начале вспышки коронавируса на своей территории якобы скрыл часть данных о новой инфекции – COVID-19.

Об этом глава госдепа рассказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, а когда тот спросил, какие шаги предпринимает Вашингтон в связи с предполагаемым сокрытием информации властями КНР, Помпео сказал, сто «задачи две», и первая – «привлечь к ответственности стороны, из-за которых умерли люди в США, стране был нанесен серьезный экономический ущерб». Вторая задача – убедить мировое сообщество в том, что Китай виноват.

«Мы работаем с этими странами над тем, чтобы они точно понимали, что вирус на самом деле появился в китайском Ухане, что власти Китая знали об этом к декабрю 2019 года и не выполнили базовые обязательства, которые лежат на государстве», - сказал госсекретарь.

Помпео отметил, что «еще важнее» – власти КНР «не выполнили требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и многое сделали, чтобы скрыть это, мы можем рассказать об этом очень подробно», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, он уже говорил, что Китай ответит за «сокрытие» информации о вспышке коронавируса, а президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19 в мире, то он должен за это ответить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770854" frameborder="0"></iframe> В Китае почтили память погибших от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU