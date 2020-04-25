2020-04-25T10:04:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В России проведено уже более 2,7 млн тестов на коронавирус

Под меднаблюдением находятся 168 тыс. человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России проведено уже более 2,7 млн тестов на коронавирусВ России проведено уже более 2,7 млн тестов на коронавирусФото: Мария ЛЕНЦ
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В России проведено уже более 2,7 млн тестов на новую коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 168 тыс. человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве утонили, что только за последние сутки проведено 169 тысяч тестов на коронавирус.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день в нашей стране за сутки проводят более 90 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, в то время как всего месяц назад проводилось только 2 тысячи таких исследований.

Как писал сайт kp.ru, в России наблюдается один из самых больших охватов тестирования на коронавирус среди населения. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по данному показателю наша страна занимает второе место в мире.

Среди регионов в лидерах по числу проведенных тестов из расчета на сто тысяч населения оказалась Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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