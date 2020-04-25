Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе.
- 25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на повреждённом мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима, - сказано в сообщении на сайте Кремля.
В заявлении встреча на Эльбе названа кульминацией колоссальных усилий многих стран и народов, которые объединились Декларацией Объединённых Наций от 1942 года.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны с американскими военачальниками к 75-летию исторической встречи Красной армии с войсками союзников по антигитлеровской коалиции.
ИСТОЧНИК KP.RU