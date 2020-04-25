2020-04-25T19:03:42+03:00
Политика

Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

25 апреля 1945 года советский и американский солдат пожали друг другу руки на повреждённом мосту через реку Эльба
Ася КУЗНЕЦОВА
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25 апреля 1945 года состоялась знаменитая "Встреча на Эльбе" войск союзников и СССР.25 апреля 1945 года состоялась знаменитая "Встреча на Эльбе" войск союзников и СССР.Фото: EAST NEWS
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе.

- 25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на повреждённом мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима, - сказано в сообщении на сайте Кремля.

В заявлении встреча на Эльбе названа кульминацией колоссальных усилий многих стран и народов, которые объединились Декларацией Объединённых Наций от 1942 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны с американскими военачальниками к 75-летию исторической встречи Красной армии с войсками союзников по антигитлеровской коалиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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