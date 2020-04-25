Мишустин поручил сократить сроки сертифицирования зарубежных аппаратов ИВЛ в России

25 Апр 2020 2020-04-25T22:08:05+03:00

Мишустин поручил до 27 апреля проработать вопрос сокращения сроков сертифицирования зарубежных аппаратов искусственной вентиляции лёгких в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профильные ведомства должны решить до 27 апреля, как снизить длительность проверок

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Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил до 27 апреля проработать вопрос сокращения сроков сертифицирования зарубежных аппаратов искусственной вентиляции лёгких в России, сообщается на сайте кабмина.

Минздрав, Минэкономразвития, ФМБА и Роспотребнадзор должны предоставить решения, как сократить проверочные мероприятия и сроки получения сертификатов для аппаратов ИВЛ из других государств.

Минздрав, Минпромторг и Минфин должны до 30 апреля представить кабмину предложения, как организовать централизованную закупку лекарств для лечения больных коронавирусом.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Мишустин поручил Министерству здравоохранения обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвёртых и пятых курсов медицинских вузов за участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом.

Кроме того, российский премьер поручил профильным ведомствам подготовить до 30 апреля предложения о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса для индивидуальных предпринимателей и отдельных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU