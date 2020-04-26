Участковый на свои деньги оплатил аренду семье с детьми, которых выгнали на улицу

26 Апр 2020 2020-04-26T16:05:59+03:00

Бахтияр Жакупов приехал по требованию владельца жилья и готовился выпроводить квартиросъемщиков, но передумал

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Участковый, который прибыл выселять квартирантов, на свои деньги продлил им срок аренды.

Все произошло в городе Актобе в Западном Казахстане. Участкового Бахтияра Жакупова попросил прийти владелец жилья. Мужчина решил распрощаться с квартиросъемщиками-неплательщиками. Семья с двумя детьми в кризис осталась без заработка. Идти им было некуда, денег, чтобы отдать за аренду следующего месяца - не было тоже.

- Хозяева настаивали, чтобы они освободили квартиру в течение двух часов. Я сам заплатил хозяевам за проживание этой семьи, - приводит слова участкового издание Ratel.

Отдать свои деньги незнакомым людям молодой полицейский решил после разговора с квартирантами. Люди действительно оказались в безвыходном положении с двумя детьми, младшему из которых всего четыре месяца. Участковый оплатил аренду жилья еще на месяц и ушел.

О его поступке стало известно только спустя несколько дней, когда соседи спасенной семьи написали пост в соцсетях. Они поблагодарили Бахтияра и его родителей, которые воспитали достойного сына.

Вскоре об этом узнали и сослуживцы участкового. Молодой полицейский не ожидал такой всеобщей реакции и множества писем с благодарностями, он продолжает работать в той же должности, отказывается от интервью и уверен, что не сделал ничего необычного.

Кстати, на сайте kp.ru ежегодно выбирают лучшего участкового России. Победителем конкурса в 2019 году стал участковый межмуниципального отдела МВД «Тейковский» Ивановской области старший лейтенант Денис Костырев.

ИСТОЧНИК KP.RU