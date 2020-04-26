В Италии готовятся к закрытию страны для туристов до конца года

26 Апр 2020 2020-04-26T18:01:35+03:00

В Италии не спешат ослаблять карантинные ограничения Фото: REUTERS

В правительстве страны сообщили, что "большей свободы" придется подождать, но пообещали открыть школы в сентябре

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Власти Италии допускают, что границы страны будут закрыты для туристов до конца 2020 года из-за коронавируса. Об этом в интервью газете La Repubblica сообщил министр культуры и туризма страны Дарио Франческини.

Италия стала первой страной Европы, где произошло массовое распространение болезни. Здесь больше 195 тысяч зараженных. Ограничительные меры распространены на всю территорию страны - запрещены массовые мероприятия, закрыты музеи, театры, кафе.

Министр туризма Италии считает, что бороться с эпидемией и последствиями придется еще полгода. Из-за этого преждевременное открытие границ может привести к второй волне коронавируса.

- Развитие ситуации будет зависеть от ситуации в отдельно взятых регионах,- сообщил он.

В мае тем временем, могут открыть часть культурных учреждений Италии, в том числе Колизей.

Премьер-министр страны пообещал открытие школ с 1 сентября, но добавил - "большей свободы придется подождать".

ИСТОЧНИК KP.RU