В Стамбуле к опустевшей из-за коронавируса набережной приплыли дельфины
Вдоль побережья Босфор в Стамбуле заметили дельфинов, которые впервые так близко подошли к берегу. Этот случай стал одним из многих, когда природа берет свое - там, где еще пару месяцев назад активно занимал место человек, теперь обитают животные.
Набережная у мечети в районе Ортакей считается одной из главных достопримечательностей Стамбула. До пандемии сюда десятками подходили рыбацкие лодки, катера, большие корабли. На самой набережной гуляли толпы туристов. Из-за коронавируса эта часть города, как и другие, опустела.
Стою дельфинов видели на Галатском мосту, недалеко от берегов исторического полуострова Стамбула, сообщает Daily Sabah.
Похожий случай произошел во Франции, в апреле здесь заметили китов финвалов у берега.
Благодаря карантину дельфины преспокойно плавают вдоль набережной Стамбула.
ИСТОЧНИК KP.RU