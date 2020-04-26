В Стамбуле к опустевшей из-за коронавируса набережной приплыли дельфины

26 Апр 2020 2020-04-26T19:04:26+03:00

Животные раньше так близко не подходили к берегу из-за постоянного движения лодок и катеров

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Вдоль побережья Босфор в Стамбуле заметили дельфинов, которые впервые так близко подошли к берегу. Этот случай стал одним из многих, когда природа берет свое - там, где еще пару месяцев назад активно занимал место человек, теперь обитают животные.

Набережная у мечети в районе Ортакей считается одной из главных достопримечательностей Стамбула. До пандемии сюда десятками подходили рыбацкие лодки, катера, большие корабли. На самой набережной гуляли толпы туристов. Из-за коронавируса эта часть города, как и другие, опустела.

Стою дельфинов видели на Галатском мосту, недалеко от берегов исторического полуострова Стамбула, сообщает Daily Sabah.

Похожий случай произошел во Франции, в апреле здесь заметили китов финвалов у берега.

Благодаря карантину дельфины преспокойно плавают вдоль набережной Стамбула.

ИСТОЧНИК KP.RU