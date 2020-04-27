2020-04-27T05:00:09+03:00
Коронавирус Covid-19

"Вектор" начал создавать мышей для испытания вакцины от коронавируса

Ученые планируют получить первые результаты уже в июне
Юлия КЕКОВА
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"Вектор" начал создавать мышей для испытания вакцины от коронавируса"Вектор" начал создавать мышей для испытания вакцины от коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственный научный центра "Вектор" начал создавать мышей для испытания вакцины и препаратов против коронавируса.

Увидеть первые результаты биологически безопасных мышей, чувствительных к covid-19, ученые планирует уже в июне текущего года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

- Работа ведется с учетом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS, новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека, - говорится в сообщении.

Отмечается, что созданием мышей специалисты "Вектора" занимаются совместно с учеными Института биологии гена РАН.

В ведомстве добавили, что на самом первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза (процесс введения чужеродного гена в живой организм), а затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций разработчики смогут приступить к использованию системы генного редактирования.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что "Вектор" отобрал добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. Приступить к тестированию сыворотки на людях ученые планируют с 29 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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