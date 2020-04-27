В России стало больше заразившихся коронавирусом, чем в Китае
Смертность в стране остаётся одной из самых низких в мире
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Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 87 147. Показатель превысил число заболевших в Китае, где в конце 2019 года произошла первая вспышка коронавируса.
Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что России успешно удаётся сдерживать смертность от коронавируса. В стране этот показатель один из самых низких в мире.
Представитель ВОЗ считает, что этого удалось достичь благодаря "переподготовки системы здравоохранения".
ИСТОЧНИК KP.RU