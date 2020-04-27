Эксперты назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России
Вспышка коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации закончится примерно 20 июля. Такой прогноз опубликовали 27 апреля ученые из университета технологий и дизайна SUTD в Сингапуре. Анализ эксперты проводили в лаборатории инноваций SUTD на основе имеющихся данных о пандемии и распространение COVID-19.
Ученые отметили, что уже к 20 мая вспышка коронавируса в регионах России затухнет на 97 процентов, а к 28 мая – на 99 процентов. Но полностью эпидемия прекратиться только в конце июля этого года.
На территории Китая вспышка коронавирусной инфекции завершилась 9 апреля, в Германии это случится в начале августа, во Франции – примерно 5 августа. Великобританию пандемия покинет 14 августа, а Соединенные Штаты – 27-ого.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что к середине мая заболеваемость коронавирусом в России уже должна выйти на плато. В Италии и Испании, как отмечает представитель Кремля, критическая фаза заболеваемости длилась не больше полутора месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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