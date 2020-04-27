Эксперты назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России

27 Апр 2020 2020-04-27T13:42:40+03:00

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Вспышка коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации закончится примерно 20 июля. Такой прогноз опубликовали 27 апреля ученые из университета технологий и дизайна SUTD в Сингапуре. Анализ эксперты проводили в лаборатории инноваций SUTD на основе имеющихся данных о пандемии и распространение COVID-19.

Ученые отметили, что уже к 20 мая вспышка коронавируса в регионах России затухнет на 97 процентов, а к 28 мая – на 99 процентов. Но полностью эпидемия прекратиться только в конце июля этого года.

На территории Китая вспышка коронавирусной инфекции завершилась 9 апреля, в Германии это случится в начале августа, во Франции – примерно 5 августа. Великобританию пандемия покинет 14 августа, а Соединенные Штаты – 27-ого.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что к середине мая заболеваемость коронавирусом в России уже должна выйти на плато. В Италии и Испании, как отмечает представитель Кремля, критическая фаза заболеваемости длилась не больше полутора месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU