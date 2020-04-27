2020-04-27T17:29:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова сообщила, когда можно постепенно снимать режим самоизоляции

Однако россияне должны "не сорваться на майских праздниках"
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Анна ПоповаАнна ПоповаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В случае, если россияне «не сорвутся» на майских праздниках, режим самоизоляции постепенно можно снимать после 12 мая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова и подчеркнула, что «мы должны эти праздничные дни оставаться дома»

«Мы сегодня в режиме разобщения два инкубационных периода, 28-30 дней. И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале - пока еще, знаете, не очень такой уверенный, но все-таки - закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима (…) мы четко будем исполнять в течение трех инкубационных периодов все необходимые правила», - пояснила сказала главный врач страны в интервью телеканалу "Россия-24", комментируя на вопрос о возникающих предложениях продлить ограничения до 12 мая.

Она также пояснила, что ситуация начнет меняться, когда ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в России начнет снижаться, а пока в России наблюдается «ровная такая динамичная плавная кривая». Однако, речь идет о кривой увеличения количества заболевших. «И чтобы ее переломить, нам нужно еще время», - отметила Попова.

Напомним, ранее продлить режим самоизоляции до 12 мая правительству предложил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев

ИСТОЧНИК KP.RU

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