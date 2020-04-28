2020-04-28T17:45:49+03:00
Общество

Путин по готовности регионов к пандемии коронавируса: Нужно иметь ввиду любой сценарий развития событий

Президент напомнил, что к 28 апреля регионы должны были увеличить число коек для пациентов с коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин на совещании с губернаторами сообщил о том, что в регионах должны быть готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом.

Глава государства напомнил о поручении к главам субъектов РФ - до 28 марта должны были развернуть дополнительно 95 тысяч специальных коек для зараженных. Большинство регионов успели выполнить взятые обязательства. Но это не повод останавливаться работу.

- Решений, принятых вчера, уже завтра послезавтра может быть недостаточно. Поручаю Минздраву постоянно актуализировать планы. Мы обязаны действовать на опережение. Нужно иметь ввиду любой сценарий развития событий,- сказал Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая
Путин поручил подготовить новый пакет поддержки граждан и бизнеса
Вирусолог рассказал, о чем говорит статистика заболевших коронавирусом в России
Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии
Путин поблагодарил врачей скорой помощи в профессиональный праздник
Путин по готовности регионов к пандемии коронавируса: Нужно иметь ввиду любой сценарий развития событий
Путин рассказал о мобилизации промышленности в условиях пандемии
Меркель назвала санкции против России в период пандемии неприятными
Тюменская область подготовилась к паводку
Пожарные остановили распространения огня в Чернобыльской зоне
Москвичи стали обращаться в службу скорой помощи в 1,5 раза чаще, чем до пандемии
В России больше 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Эксперт спрогнозировал дальнейшее увеличение военных расходов в мире
"Как можно скорее обращайтесь к врачу": Назван главный признак перехода коронавирусной пневмонии в тяжелую форму
Вирусолог РАН рассказал, как переболел коронавирусом
Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусом
С нелегальным алкоголем будут бороться клеймением стеклянных бутылок
Врач рассказал, для кого коронавирус опаснее всего
На складах в Щербинке крупный пожар тушат с помощью вертолетов
В Нидерландах оставили для туристов необычное послание на цветочном поле
Профессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесью
В России стали производить меньше круп
В Генпрокуратуре признали фейком статью о платном лечении пациентов с коронавирусом