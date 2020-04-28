Путин по готовности регионов к пандемии коронавируса: Нужно иметь ввиду любой сценарий развития событий

28 Апр 2020 2020-04-28T17:45:49+03:00

Президент напомнил, что к 28 апреля регионы должны были увеличить число коек для пациентов с коронавирусом

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Президент Владимир Путин на совещании с губернаторами сообщил о том, что в регионах должны быть готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом.

Глава государства напомнил о поручении к главам субъектов РФ - до 28 марта должны были развернуть дополнительно 95 тысяч специальных коек для зараженных. Большинство регионов успели выполнить взятые обязательства. Но это не повод останавливаться работу.

- Решений, принятых вчера, уже завтра послезавтра может быть недостаточно. Поручаю Минздраву постоянно актуализировать планы. Мы обязаны действовать на опережение. Нужно иметь ввиду любой сценарий развития событий,- сказал Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU