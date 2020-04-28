Путин по готовности регионов к пандемии коронавируса: Нужно иметь ввиду любой сценарий развития событий
Президент Владимир Путин на совещании с губернаторами сообщил о том, что в регионах должны быть готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом.
Глава государства напомнил о поручении к главам субъектов РФ - до 28 марта должны были развернуть дополнительно 95 тысяч специальных коек для зараженных. Большинство регионов успели выполнить взятые обязательства. Но это не повод останавливаться работу.
- Решений, принятых вчера, уже завтра послезавтра может быть недостаточно. Поручаю Минздраву постоянно актуализировать планы. Мы обязаны действовать на опережение. Нужно иметь ввиду любой сценарий развития событий,- сказал Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU