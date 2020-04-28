2020-04-28T18:11:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии

Президент призвал к дисциплине и мобилизации
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин заявил, что в России удалось затормозить распространение коронавирусаПутин заявил, что в России удалось затормозить распространение коронавирусаФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что в России удалось затормозить распространение коронавируса, а выявление новых случаев относительно стабилизировалось. Однако это не должно успокаивать россиян.

- Ситуация остается очень сложной, - подчеркнул Путин и добавил, что пик не пройден, вся страна находится сейчас перед новым, самым напряженным этапом эпидемии.

- Мы должны сделать всё, чтобы волна эпидемии схлынула. Все ждут возвращения к нормальному образу жизни, но чем строже мы будем следовать требованиям, тем быстрее это случиться. Полагаться на то, что угроза снизилась, было бы беспричинно, - подчеркнул президент.

Президент призвал всех граждан к собранности, дисциплине и организованности.

- Чем строже мы будем соблюдать требования, следовать требованиям самоизоляции и карантина - тем быстрее это уйдет, - обратился президент к россиянам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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