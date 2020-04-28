Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии
Президент России Владимир Путин заявил, что в России удалось затормозить распространение коронавируса, а выявление новых случаев относительно стабилизировалось. Однако это не должно успокаивать россиян.
- Ситуация остается очень сложной, - подчеркнул Путин и добавил, что пик не пройден, вся страна находится сейчас перед новым, самым напряженным этапом эпидемии.
- Мы должны сделать всё, чтобы волна эпидемии схлынула. Все ждут возвращения к нормальному образу жизни, но чем строже мы будем следовать требованиям, тем быстрее это случиться. Полагаться на то, что угроза снизилась, было бы беспричинно, - подчеркнул президент.
Президент призвал всех граждан к собранности, дисциплине и организованности.
- Чем строже мы будем соблюдать требования, следовать требованиям самоизоляции и карантина - тем быстрее это уйдет, - обратился президент к россиянам.
ИСТОЧНИК KP.RU